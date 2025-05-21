ثالث أهداف ديانج .. الخلود يفوز على الفيحاء بثنائية ويضمن البقاء في الدوري السعودي

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 22:21

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الخلود ضد الفيحاء

ضمن نادي الخلود البقاء بمنافسات الدوري السعودي بعد الفوز على الفيحاء.

وفاز الخلود على الفيحاء 2-0 ضمن الجولة 33 قبل الأخيرة من الدوري السعودي.

وسجل همام الهمامي وأليو ديانج هدفي الخلود في شباك الفيحاء.

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الفوز رفع رصيد الخلود إلى 37 في المركز 11 بالدوري السعودي ليضمن البقاء رسميا قبل الجولة الختامية.

فيما توقف رصيد الفيحاء عند 36 نقطة في المركز 12 بجدول الترتيب.

وافتتح همام الهمامي التسجيل لنادي الفيحاء في الدقيقة 45+1.

وأضاف أليو ديانج الهدف الثاني لنادي الخلود في الدقيقة 82.

ديانج يلعب في صفوف الخلود معارا من النادي الأهلي.

وشارك ديانج مع الخلود في 30 مباراة بالموسم الحالي وسجل 3 أهداف.

الدوري السعودي أليو ديانج
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