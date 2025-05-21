كأس العاصمة - بتروجت ينتصر وسيراميكا يواصل حملة الدفاع عن لقبه بالتأهل للمربع الذهبي

تأهل سيراميكا كليوباترا لنصف نهائي كأس عاصمة مصر رغم الخسارة بنتيجة 1-0 أمام بتروجت في إياب ربع النهائي.

وانتصر بتروجت على سيراميكا بفضل هدف محمد إبراهيم "دودو".

الهدف لم يكن كافيا إذ تأهل سيراميكا بفضل فوزه بنتيجة 4-1 في الذهاب.

وسيلتقي سيراميكا حامل لقب آخر نسختين مع الإسماعيلي في المربع الذهبي.

وصف المباراة

تألق عمر صلاح في التصدي لتسديدة محمد شكري في الدقيقة 5.

ومرت تصويبة رشاد المتولي أعلى العارضة في الدقيقة 9.

ومرت رأسية إسماعيل بامبا بعيدة عن المرمى في الدقيقة 22 ليظل التعادل سائدا.

وفي الدقيقة 34 استغل محمد إبراهيم "دودو" خطأ أحمد هاني في استلام الكرة وانفرد وسدد على يسار محمد بسام معلنا أول أهداف اللقاء.

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هدف قلص الفارق في مجموع المباراتين لتصبح 4-2 لصالح سيراميكا.

شوط أول انتهى بالتقدم بنتيجة 1-0 لصالح أصحاب الأرض.

في بداية الشوط الثاني جاءت رأسية مروان عثمان سهلة في يد الحارس في الدقيقة 47.

وتألق عمر صلاح في التصدي لتسديدة أحمد بلحاج ثم منع متابعة محمد رضا بوبو ليظل تقدم بتروجت سائدا في الدقيقة 57.

حاول لاعبو سيراميكا في أكثر من لقطة الوصول لمرمى بتروجت لكن دون أي أهداف.

وتألق عمر صلاح في الدقيقة 90+4 في التصدي لفرصتين متتاليتين أمام سيراميكا ليمنع التعادل، لتنتهي المباراة بفوز بتروجت وتأهل سيراميكا.