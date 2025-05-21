بونجاح ينافس دراكسلر وعفيف على جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري

يتنافس الثلاثي، الجزائري بغداد بونجاح مهاجم الشمال، والألماني جوليان دراكسلر لاعب الأهلي وأكرم عفيف لاعب السد على جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري.

ويقام حفل توزيع جوائز الدوري القطري عن موسم 2025-2026 يوم 26 مايو الجاري.

وجاءت قوام المرشحين لجوائز الدوري القطري كالتالي:

المرشحون لجائزة أفضل لاعب موسم 2024-2025:

بغداد بونجاح (الشمال)

جوليان دراكسلر (الأهلي)

أكرم عفيف (السـد)

المرشحون لجائزة أفضل مدرب موسم 2024-2025:

بيدرو مارتينز (الغـرافة)

فيليكس سانشيز (السـد)

إيجور بيسكان (الأهلي)

المرشحون لجائزة أفضل لاعب تحت 23 سنة موسم 2024-2025:

محمد مناعي (الشمال)

معاذ الوديه (الشحانية)

عبدالله يوسف (الغرافة)

المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى موسم 2024-2025:

مروان شريف (الأهلي)

مشعل برشم (السد)

صلاح زكريا (الدحيل).