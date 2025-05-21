اسكواش - أمنة الطرابلسي لـ في الجول: غير صحيح تحديد آلية المشاركة بالأولمبياد

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 21:39

كتب : محمد سمير

أمنة الطرابلسي - رئيسة الاتحاد المصري للاسكواش

نفت أمنة الطرابلسي رئيس الاتحاد المصري للاسكواش تحديد آلية المشاركة بأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وتم إدراج الاسكواش لأول مرة في دورة الألعاب الأولمبية بنسخة 2028 بلوس أنجلوس الأمريكية.

وكشفت أمنة الطرابلسي رئيسة الاتحاد المصري للاسكواش لـ FilGoal.com: "غير صحيح الاستقرار على مشاركة لاعب ولاعبة من كل بلد في أولمبياد لوس أنجلوس".

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وأوضحت "سيتم الإعلان عن الأمر بشكل رسمي في فبراير 2026، وتحديد عدد المشاركين من كل بلد وطريقة التأهل".

وتابعت أمنة الطرابلسي "بدأنا الإعداد للمشاركة في الأولمبياد من قبل إقامة بطولة العالم الأخيرة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية".

أما عن استضافة مصر للبطولات العالمية الفترة الأخيرة فكشفت أمنة الطرابلسي قائلة: "استضافة البطولات العالمية في مصر من أهم الملفات بالنسبة لنا كاتحاد من أجل المحافظة على التصنيف العالمي لأبطالنا".

وتستضيف مصر النسخة الأولى من بطولة بالم هيلز المفتوحة خلال الفترة من 22 إلى 27 مايو الجاري.

وشددت "السفر للبطولات يستهلك اللاعبين بدنيا وماديا، لكن إقامتها في مصر يساعد على استمرارية التفوق المصري".

وواصلت "نهتم باستضافة بطولات الناشئين الدولية أيضا، ونجحنا في استضافة 10 بطولات من أجل استمرارية قاعدة ممارسة الاسكواش في مصر".

واختتمت أمنة الطرابلسي تصريحاتها "نستضيف بطولة العالم تحت 19 عاما بعد غياب 22 عاما عن مصر".

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