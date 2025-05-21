انتهى نهائي الدوري الأوروبي – توتنام (1)-(0) مانشستر يونايتد.. بطولة ثالثة تاريخيا لـ سبيرز

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 21:38

كتب : FilGoal

هدف واحتفال بيرنان جونسون - توتنام - نهائي الدوري الأوروبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام ومانشستر يونايتد، على ملعب "سان ماميس" في نهائي الدوري الأوروبي.

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نهاية المباراة بفوز توتنام على مانشستر يونايتد بهدف

ق. 98 ركنية أخيرة يتقدم فيها أونانا وتنفذ داخل منطقة الجزاء ليبعدها الدفاع ويقابلها كاسيميرو بتصويبة على الطائرة في الشباك الجانبية للمرمى.

ق. 90+6 عرضية من دالوت ورأسية من لوك شو يتصدى لها فيكاريو ببراعة.

ق. 90+4 تصويبة من ليني يورو لكن بعيدة عن المرمى.

7 دقائق وقت بدل ضائع.

ق. 89 تبديلان أخيران لتوتنام بدخول آرتشي جراي، ودجيد سبينس بدلا من بابي ماتار سار، وأودوجي.

ق. 89 تبديل أخير لمانشستر يونايتد بدخول كوبي ماينو بدلا من دورجو.

ق. 84 ديوجو دالوت يشارك بدلا من نصير مزراوي.

ق. 83 بطاقة صفراء لـ زيركزي.

ق. 78 دانسو يشارك بدلا من برينان جونسون في صفوف توتنام.

ق. 74 أوووه انطلاقة وتصويبة رائعة من جارناتشو يتصدى لها فيكاريو ببراعة.

ق. 72 عرضية من مزراوي ورأسية من برونو بجانب المرمى.

ق. 71 جارناتشو وزيركزي يشاركان بدلا من هويلاند، وماسون ماونت.

ق. 68 أووووه أخطر فرص اللقاء لمانشستر يونايتد. عرضية أخطأ فيكاريو في التعامل معها ليتابعها هويلاند برأسية نحو المرمى لكن فان دي فين ينقذها من على خط المرمى بطريقة خرافية.

ق. 65 سون هيونج مين يشارك بدلا من ريتشارليسون في صفوف توتنام.

ق. 62 مرتدة خطيييرة لتوتنام قادها أودوجي ومررها إلى سولانكي الذي فشل في استلامها لتطول منه الكرة ويفرط في فرصة الانفراد بمرمى أونانا.

ق. 49 بطاقة صفراء لـ فان دي فين بسبب ضربه لـ راسموس هويلاند.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 جووول أووول لـ توتنام عن طريق برينان جونسون. عرضية من الجهة اليسى عن طريق بيسوما، تابعها جونسون في المرمى على مرتين.

ق. 35 بطاقة صفراء أولى في المباراة لـ أماد ديالو بسبب تدخل قوي على أودوجي.

ق. 29 انطلاقة رائعة من أماد ديالو وعرضية بيمناه يحولها الدفاع إلى ركنية.

ق. 20 تمريرة من أماد ديالو إلى برونو فيرنانديز الذي أرسل عرضية أرضية أمسكها فيكاريو بثبات.

ق. 15 ركنية لمانشستر يونايتد تنفذ داخل منقطة الجزاء وتمر من فيكاريو لتصل إلى أماد ديالو الذي يراوغ ويسدد بيمناه بجانب القائم بقليل.

ق. 12 الركنية تنفذ قصيرة ثم عرضية داخل منطقة الجزاء، ويشتتها كاسيميرو في جسد ماونت ويتابعها ريتشارليسون لكن يحولها الدفاع إلى ركنية.

ق. 11 انطلاقة رائعة من جونسون على الجهة اليمنى وعرضية تجاه المرمى ينقذها أونانا وتتحول إلى ركنية.

ق. 9 عرضية من بيدرو بورو يبعدها مزراوي في اللحظة الأخيرة قبل رأسية سولانكي.

ق. 4 فرصة أولى لمانشستر يونايتد. طولية خرج فيكاريو عليها بشكل خاطئ ووصلت إلى كاسيميرو داخل منطقة الجزاء الذي حاول تسديدها بيسراه لكن في الدفاع.

بداية المباراة

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