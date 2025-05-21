ماركا: الوداد يحلم بضم رونالدو في كأس العالم للأندية

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 21:15

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

يخطط نادي الوداد المغربي لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، للمشاركة معه في خلال فترة كأس العالم للأندية.

ويلعب الوداد في كأس العالم للأندية المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية منتصف يونيو المقبل.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن الوداد يسعى للتعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال فترة المشاركة بكأس العالم للأندية.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الوداد دخل على خط الاهتمام بالنجم البرتغالي، حيث يسعى لاستقطابه للمشاركة معه في كأس العالم للأندية، كأحد ممثلي القارة الإفريقية.

وتأمل إدارة النادي المغربي في الاستفادة من القيمة الرياضية والإعلامية الهائلة التي سيضيفها حضور رونالدو في البطولة.

وتتيح لوائح البطولة فرصة الاستعانة ببعض اللاعبين خلال فترة البطولة فقط.

رونالدو ينتهي تعاقده مع النصر بنهاية الموسم الحالي، ولم يصل حتى الآن إلى اتفاق حول تجديده مع النادي السعودي.

ويقع الوداد المغربي في المجموعة السابعة لكأس العالم للأندية رفقة كل من مانشستر سيتي الإنجليزي والعين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي.

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