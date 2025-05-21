الرياضية: الهلال مستعد لتحمل الشرط الجزائي.. وبرونو يطلب 30 مليون يورو

لا يزال الهلال السعودي متمسكا بإتمام صفقة برونو فيرنانديز قائد فريق مانشستر يونايتد.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن برونو فيرنانديز ووكيله طلبا زيادة الراتب السنوي إلى 30 مليون يورو من أجل الموافقة على الانتقال في صفقة لمدة 3 مواسم.

ويسعى الهلال لتخفيض مطالبه المادية مع الاستعداد لكسر الشرط الجزائي البالغ 60 مليون يورو.

ويرتبط برونو فيرنانديز بتعاقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2027.

ويخوض الهلال مواجهته الافتتاحية أمام ريال مدريد الإسباني في بطولة كأس العالم 2025، يوم 18 يونيو المقبل.

على أن يواجه ريد بُل سالزبورج النمساوي، 23 من الشهر ذاته، ويختتم الدور التمهيدي بمباراة باتشوكا المكسيكي يوم 27.

برونو بدأ مسيرته الاحترافية في الدوري الإيطالي مع نادي نوفارا، قبل أن ينتقل إلى أودينيزي ثم سامبدوريا.

وبعد تألقه في الكالتشيو لفت أنظار سبورتنج لشبونة الذي ضمه في عام 2017، وهناك بزغ نجمه بشكل لافت، قبل أن يحط الرحال في يونايتد يناير 2020، في صفقة تجاوزت 60 مليون يورو.