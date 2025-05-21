تشكيل نهائي الدوري الأوروبي - توتنام ومانشستر يونايتد يدفعان بالقوة الضاربة

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 21:10

كتب : FilGoal

هيونج مين سون ونصير مزراوي - توتنام ضد مانشستر يونايتد

دفع كل من توتنام ومانشستر يونايتد بالقوة الضاربة في نهائي الدوري الأوروبي 2024-25.

ويلتقي الفريقان في ملعب سان ماميس في إسبانيا لحسم هوية البطل في نهائي إنجليزي خالص سيتأهل بطله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وجاء تشكيل توتنام

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو

الدفاع: ديستني أودوجي – ميكي فان دي فين – كريستيان روميرو – بيدرو بورو

الوسط: رودريجو بنتانكور – إيف بيسوما – بابي ماتار سار

الهجوم: ريتشارلسون – دومينيك سولانكي – بيرنان جونسون

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فيما جاء تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: لوك شاو – هاري ماجواير – ليني يورو

الوسط: باتريك دورجو – برونو فيرنانديز – كاسيميرو – نصير مزاروي

الهجوم: أماد ديالو – راسموس هويلوند – ماسون ماونت

ويجلس سون هيونج مين على مقاعد بدلاء الديوك اللندنية.

فيما يتواجد ديوجو دالوت وكريستيان إريكسن وأليخاندرو جارناتشو على مقاعد بدلاء الشياطين الحمر.

يذكر أن جوني إيفانز سبق أن خاض النهائي الوحيد الذي التقى فيه الفريقين من قبل وهو نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في 2009، ويتواجد على مقاعد البدلاء.

وسبق أن توج توتنام باللقب مرتين عامي 1972 و1984 بالمسمى القديم كأس الاتحاد الأوروبي.

فيما فاز يونايتد باللقب مرة وحيدة في 2017 جاءت ضد أياكس.

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