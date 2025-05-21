برشلونة يجدد تعاقد فليك

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 20:48

كتب : FilGoal

هانز فليك

أعلن نادي برشلونة تجديد تعاقد هانز فليك ليستمر في منصب المدير الفني للفريق الكتالوني حتى 2027.

وتوج فليك بالثلاثية المحلية مع برشلونة في أول مواسمه بالفوز بألقاب الدوري والكأس والسوبر الإسباني.

وخاض الألماني 54 مباراة مع برشلونة حقق الفوز في 43 مناسبة منها كأفضل مدرب يحقق نسبة انتصارات في أول موسمه بنسبة 83%.

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وحقق فليك إنجازا لم يحققه سوى إرنستو فالفيردي ولويس فان جال وبيب جوارديولا ولويس إنريكي وهو حصد الثنائية المحلية في أول موسم.

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ويعد هو ثاني مدرب يقود برشلونة للفوز في أول 4 مباريات ضد ريال مدريد بالتساوي مع جوارديولا.

السوبر الإسباني.. تم في 12 يناير 2025.

كأس ملك إسبانيا.. تم في 26 أبريل 2025.

الدوري الإسباني.. تم في 15 مايو 2025.

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وسبق أن كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن تجديد تعاقد فليك سيحدث مع زيادة راتبه السنوي.

وأوضح خوان لابورتا رئيس برشلونة في وقت سابق عبر إذاعة Rac1 الكتالونية: "فليك يعلم أننا نرغب في استمرار تلك المرحلة لأطول فترة ممكنة، لأن أسلوبه في فهم النادي وطريقة عمله يتوافقان مع توجهاتنا".

وأكمل "لكن فليك يفضل العقود قصيرة الأجل التي يتم تجديدها سنويا، وبالتالي هانز فليك مستمر لموسم آخر".

ويعتبر لابورتا أن تلك المرحلة تجاوزت كل التوقعات "في هذه المرحلة من الموسم، الواقع يتجاوز كل التوقعات، لقد كان الفريق جيدا للغاية في البداية، لكنه الآن أفضل".

وأتم "أردتُ التعاقد مع فليك منذ البداية لأنني أحببته، وبصفتي رئيسًا أحتفظ دائمًا برأيي، لكن التعاقد يعود إلى ديكو وبويان، هما من حللا الصفقة من منظور إنساني ورياضي".

برشلونة هانس فليك الدوري الإسباني
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