انتهت كأس العاصمة - بتروجت (1)-(0) سيراميكا والحرس (1)-(0) إنبي.. تأهل الضيوف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي بتروجت ضد سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود ضد إنبي في إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

وتأهل الإسماعيلي والبنك الأهلي إلى المربع الذهبي.

وكان سيراميكا قد فاز ذهابا بنتيجة 4-1، فيما تفوق إنبي في الذهاب بنتيجة 2-0.

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بتروجت × سيراميكا كليوباترا

نهاية اللقاء بفوز بتروجت وتأهل سيراميكا للمربع الذهبي بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين

ق 90+3 عمر صلاح يتألق ويمنع التعادل

ق 80: الحكم يرفض إشهار بطاقة حمراء للاعب سيراميكا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول 1-0 لبتروجت

ق 34: محمد إبراهيم يسجل الهدف مستفيدا من الخطأ ويسدد كرة أرضية على يسار الحارس.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــا.

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حرس الحدود × إنبي

نهاية اللقاء بفوز الحرس وتأهل إنبي للمربع الذهبي بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين

ق 90+15: بطاقة حمراء لأحمد العجوز

ق 90+3: عودة اللقاء واحتساب 10 دقائق وقت بدلا من الضائع

ق 88: توقف المباراة بسبب انقطاع الكهرباء في أحدى الكشافات

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول 1-0 للحرس

ق 45+5: الحرس يتقدم برأسية حازم العسكري

ق 36: الفيديو يلغي الهدف بداعي التسلل

ق 34: أحمد أمين قفة يسجل الهدف الأول بتسديدة ساقطة من فوق الحارس لصالح إنبي

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــا.