المحكمة تعاقب 5 من مشجعي بلد الوليد بسبب توجيه إهانات عنصرية لـ فينيسيوس

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 19:28

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

أعلن الدوري الإسباني إدانة المحكمة لـ 5 مشجعين لبلد الوليد بعد توجيه إهانات عنصرية لـ فينيسيوس جونيور.

وعوقب الخماسي بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ ومنع حضوره أي مباراة رسمية لمدة 3 سنوات بعد توجيه إهانات عنصرية لـ فينيسيوس جونيور.

وأصدر ريال مدريد بيانا جاء كالآتي

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نادي ريال مدريد لكرة القدم يعلن أن الدائرة الثانية في المحكمة الإقليمية في بلد الوليد قد أصدرت اليوم حكماً بالإدانة ضد خمسة أشخاص، الذين وجهوا إهانات عنصرية إلى لاعبنا فينيسيوس جونيور من مقاعدهم في مدرجات ملعب "خوسيه زورّيلا" خلال المباراة التي جمعت بين ريال بلد الوليد وريال مدريد يوم 30 ديسمبر 2022.

تمت إدانة المتهمين بارتكاب خمسة جرائم كراهية.

وقد قضت المحكمة بفرض عقوبة السجن لمدة عام لكل متهم. كما قررت حرمانهم من حق التصويت خلال هذه الفترة، ومنعهم من مزاولة أي مهنة أو عمل في المجال التعليمي، الرياضي أو الترفيهي لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامات تتراوح بين 1,080 و1,620 يورو.

تم تعليق تنفيذ عقوبة السجن بشرط ألا يحضر المتهمون أي مباريات كرة قدم رسمية لمدة ثلاث سنوات، بعد أن قدموا اعتذاراً وأبدوا ندمهم برسالة موجهة إلى فينيسيوس جونيور.

يضاف هذا الحكم الجنائي إلى عدة أحكام صدرت خلال الأشهر الماضية بشأن الإهانات العنصرية التي تعرض لها لاعبو ريال مدريد في ملاعب ميستايا (فالنسيا)، سون مويكس (بالما دي مايوركا) وفياكاس (مدريد).

كما صدرت إدانات جنائية بحق إساءات عنصرية تعرض لها فينيسيوس جونيور ولاعبون آخرون عبر منتديات رقمية. في هذه الحالة، تعكس الإدانات مدى خطورة هذه التصرفات.

ريال مدريد، الذي شارك مع لاعبه في تقديم الاتهام الخاص في هذه القضية، وفي العديد من القضايا الأخرى التي ما زالت قيد النظر بسبب أحداث مشابهة، سيواصل جهوده لحماية قيم النادي والقضاء على أي سلوك عنصري في عالم كرة القدم والرياضة.

إنه موقف قوي ضد العنصرية في الرياضة، ويعكس التزام ريال مدريد بحماية لاعبيه ورفض أي شكل من أشكال التمييز.

وكان نادي بلد الوليد قد قرر في فبراير 2023 أي بعد المباراة بشهرين إيقاف 12 من أعضاء النادي حاملي التذاكر الموسمية على خلفية العنصرية التي تعرض إليها فينيسيوس جونيور

"أبلغ ريال بلد الوليد عشرات من حاملي التذاكر الموسمية بالإجراءات المؤقتة التي اتخذتها هيئة الانضباط الاجتماعي بالنادي، فيما يتعلق بأفعال عنصرية حدثت خلال المباراة ضد ريال مدريد.

النادي لا يعتبر أن جماهيره عنصرية، لكن وقوع هذه الحوادث يعني ضرورة اتخاذ الإجراءات الصحيحة.

حدد النادي هؤلاء الأشخاص وتم اتخاذ تدبير مؤقت وهو الإيقاف الفوري لبطاقة التذكرة الموسمية لهؤلاء الأشخاص حتى يتم حل القضية، وهو ما سيتم في غضون شهر على أبعد تقدير".

وتتخذ الشرطة الإسبانية تحركات كبيرة بخصوص العنصرية التي يتعرض إليها فينيسيوس في الملاعب الإسبانية.

وكانت الشرطة قد حددت هوية مشجعي أتليتكو مدريد أصحاب الدمية المسيئة لفينيسيوس.

فينيسيوس جونيور ريال مدريد بلد الوليد
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