الأهلي لـ في الجول: فيفا يطبق الضرائب الأمريكية على مكافآت مونديال الأندية.. واتخذنا هذه الخطوات

كشف مصدر من الأهلي عن الخطوات التي اتخذها ناديه بعد إبلاغه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتطبيق قانون الضرائب الأمريكي على مكافآت المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي في كأس العالم للأندية المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية منتصف يونيو المقبل.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com :"فيفا أبلغنا بتطبيق قانون الضرائب الأمريكي على مكافآت المشاركة في كأس العالم للأندية".

وأضاف "تم الاستعانة بمحاسب قانوني أمريكي للتنسيق مع المحاسب القانوني للنادي والإدارة المالية".

وأتم "نعمل على الأمر منذ فترة والضرائب المتوقع خصمها، نسبتها بين 17% إلى 21 % من أرباح المشاركة في البطولة".

ويطير الأهلي إلى أمريكا يوم 5 يونيو المقبل للمشاركة في كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة بمشاركة 32 فريقا. والتي تنطلق فجر يوم 15 يونيو.

ويلعب الأهلي وديا أمام فريق باتشوكا مساء يوم 8 يونيو المقبل ضمن الاستعدادات للبطولة.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح ضد إنتر ميامي رفقة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسيدعم الأهلي صفوفه في كأس العالم للأندية بـ محمود حسن "تريزيجيه" الذي انضم للنادي لمدة 5 مواسم مقبلة.

وأيضا حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري الذي سيلعب مع الأهلي كأس العالم للأندية فقط على سبيل الإعارة.

بالإضافة إلى أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك الحالي والذي اتفق على الانتقال للأهلي عقب نهاية تعاقده مع الأبيض بنهاية الموسم الجاري، وهو الأمر الذي كشف عنه نادي الزمالك في وقت سابق.

كما حسم الأهلي صفقة انتقال التونسي محمد بن رمضان لاعب الوسط لكن في انتظار الإعلان الرسمي من جانب الأهلي.