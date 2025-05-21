الحضري لـ في الجول: سعيد بتكليفي بالتواجد بمنتخب مصر الثاني.. وأولوية اختيار الحراس بالتنسيق

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 19:21

كتب : بسام أبو بكر

عصام الحضري

أعرب عصام الحضري عن سعادته بالتواجد ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني تحت قيادة حلمي طولان.

ويقود الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان منافسات كأس العرب يوم 1 ديسمبر المقبل.

وقال عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر ب لـ FilGoal.com: "سعيد بتكليف اتحاد الكرة بالتواجد ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني تحت قيادة حلمي طولان".

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وتابع "شرف لي خدمة منتخب مصر في هذا المنصب مثلما فعلت كلاعب من قبل، وكان لي تجربة مميزة تحت قيادة كارلوس كيروش".

واختتم الحضري تصريحاته "سيتم التنسيق الخاص باختيارات حراس المرمى في ذلك بالاتفاق بين حلمي طولان وحسام حسن، والأولوية بالتأكيد ستكون لجهاز حسام حسن".

وأعلن حلمي طولان المتحدث باسم اللجنة الفنية في اتحاد كرة القدم تكليفه بقيادة منتخب مصر في كأس العرب.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في البطولة العربية من:

حلمي طولان مدير فني

أحمد حسن مدير المنتخب

عصام الحضري مدرب حراس المرمى

محمد نور مساعد المدرب

ممدوح المحمدي مساعد المدرب

وتقام كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025 الجاري.

بينما تقام الأدوار التأهيلية للبطولة يومي 25 و26 نوفمبر.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن عدد المنتخبات المشاركة في البطولة وإن كان الأقرب 16 منتخبا مثل النسخة الماضية من البطولة التي فاز بها منتخب الجزائر.

منتخب مصر حلمي طولان أحمد حسن
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