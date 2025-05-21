كرة نسائية - عادل حسين يستقيل من تدريب الزمالك

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 18:57

كتب : إبراهيم رمضان

عادل حسين

أعلن نادي الزمالك استقالة عادل حسين من تدريب سيدات الزمالك.

وكشف بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك أن رحيل عادل تم بالتنسيق مع إدارة النادي قبول اعتذار المدرب، متمنياً له التوفيق في مستقبله.

وأشار رئيس قطاعات الكرة إلى أنه سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق خلال الفترة المقبلة.

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وأنهى الزمالك أول موسم له في الدوري المصري سيدات بالمركز الرابع خلف مسار والأهلي ووادي دجلة.

وأقصى الفريق على يد زد من ربع نهائي كأس مصر سيدات.

يذكر أن فريق سيدات الزمالك يخوض أول موسم له تاريخيا في الكرة النسائية.

وخلال 25 مباراة انتصر الزمالك تحت قيادته في 18 وخسر 6 وتعادل في 2 بمسابقتي الدوري والكأس.

عادل حسين الدوري المصري سيدات كرة نسائية
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