يويفا يحدد طرق تأهل المنتخبات لنهائيات يورو 2028

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 18:42

كتب : FilGoal

كأس بطولة أوروبا - يورو 2024

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) طريقة تأهل المنتخبات لنهائيات يورو 2028.

وتستضيف دول إنجلترا وجمهورية أيرلندا وأسكتلندا وويلز النهائيات وستخوض المنتخبات الأربعة التصفيات في 4 مجموعات مختلفة.

وستقام التصفيات بنظام المجموعات حيث ستوزع المنتخبات الأوروبية على 12 مجموعة.

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ويتأهل متصدرو المجموعات الـ 12 للنهائيات بالإضافة لأفضل 8 فرق احتلت المركز الثاني في التصفيات.

بذلك سيتم حسم 20 مقعدا بشكل مباشر لنهائيات البطولة.

ويُحسم مقعدان لأفضل منتخبين من الدول المستضيفة (إنجلترا وجمهورية أيرلندا وأسكتلندا وويلز) حال لم يحسما تأهلهما في التصفيات باحتلال الصدارة أو أفضل مركز ثاني.

ويتبقى مقعدان سيتم حسمهما عن طريق المحلق لاختيار أفضل فريقين حققا نتائج في موسم 2026-27 في دوري الأمم الأوروبية ولم يتأهلا للنهائيات.

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ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن جدول البطولة في خريف العام الجاري.

وكشف يويفا أنه سيتم نشر لوائح البطولة مع جميع التفاصيل المتبقية بحلول نهاية العام.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب يورو 2024 بالفوز على إنجلترا في النهائي بنتيجة 2-1.

يورو 2028 تصفيات يورو 2028
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