اللجنة المنظمة تكشف لـ في الجول تفاصيل بطولة خوفو.. واعتذار مصر عن عدم المشاركة

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة خوفو الدولية، تفاصيل إقامة البطولة الودية في مصر، واعتذار منتخب مصر تحت 20 سنة عن عدم المشاركة في البطولة.

وستقام البطولة الودية الدولية في مصر خلال الفترة من 2 إلى 10 يونيو الجاري.

محمود حسام رئيس شركة مودرن سبورتس المنظمة للبطولة، كشف لـ FilGoal.com تفاصيل البطولة واعتذار مصر عدم المشاركة.

وقال محمود حسام في تصريحات لـFilGoal.com: "سننظم بطولة ودية في مصر لمنتخبات تحت 20 سنة بمشاركة منتخبات أمريكا، والسعودية، والبرازيل، وكوريا الجنوبية، وكولومبيا، والنرويج، وآيسلندا خلال الفترة من 2 إلى 10 يونيو".

وأضاف "خاطبنا وزارة الرياضة وحصلنا على الموافقات لإقامتها على ملعبي الدفاع الجوي، وبتروسبورت، وكان يفترض أن يكون منتخب مصر ثامن المنتخبات المشاركة".

حسام أتبع "عرضنا الأمر على اتحاد الكرة ووافق على الفكرة، وعرضوا الأمر على أسامة نبيه مدرب المنتخب، والذي فضل إراحة اللاعبين بعد مشاركتهم في أمم إفريقيا الأخيرة والتأهل لكأس العالم، لذلك اعتذرت مصر عن عدم المشاركة في البطولة".

رئيس اللجنة المنظمة أتم "راسلنا منتخبا المغرب وجنوب إفريقيا لكي نحصل على موافقة فريق منهما للمشاركة في البطولة ممثلا عن قارة إفريقيا بدلا من مصر".

كان منتخب مصر تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيل قد حصد المركز الرابع في بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت مصر خلال الشهر الجاري.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة، والتي ستقام في تشيلي شهر أكتوبر المقبل.