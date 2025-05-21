منافس الأهلي - بورتو يقترب من ضم نجم أهلي جدة

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 18:04

كتب : FilGoal

جابري فيجا - أهلي جدة - الهلال

اقترب نادي بورتو البرتغالي من حسم صفقة التعاقد مع الإسباني جابري فيجا لاعب أهلي جدة السعودي.

ويمتد تعاقد فيجا مع اهلي جدة حتى صيف 2026.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن بورتو في مفاوضات متقدمة مع أهلي جدة لشراء عقد الإسباني جابري فيجا والمشاركة معه في كأس العالم للأندية.

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وأوضحت التقارير أن المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل إيجابي مع توقعات للتوصل إلى اتفاق حول قيمة الصفقة قريبا.

وذكرت التقارير أن الشروط الشخصية للاعب الإسباني مع النادي البرتغالي لن تكون مشكلة بسبب رغبة اللاعب بالانتقال والعودة إلى أوروبا بعد إتمامه موسمين مع الأهلي السعودي.

ولعب جابري فيغا 64 مباراة بقميص الأهلي سجل خلالها 12 هدفا وصنع 10 أهداف ونجح بتحقيق دوري أبطال آسيا للنخبة مع الفريق.

فيجا انضم إلى أهلي جدة قادما من سيلتا فيجا قبل موسمين بعدما ارتبط بالانتقال لمانشستر سيتي وأرسنال في وقت سابق.

يذكر أن بورتو يلعب ضمن المجموعة التي تضم الأهلي وإنتر ميامي وبالميراس بكأس العالم للأندية 2025.

كأس العالم للأندية بورتو أهلي جدة جابري فيجا
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