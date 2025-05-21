اتحاد السلة لـ في الجول: انطلاق نهائي الدوري يوم الأحد.. واختيار صالة الشباب والرياضة

استقر الاتحاد المصري لكرة السلة على اختيار صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر لاستضافة نهائي دوري السوبر للرجال.

ويقام نهائي الرجال بين فريقي الاتحاد السكندري والأهلي.

وقال محمد فتحي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة لـ FilGoal.com: "نهائيات دوري السوبر تقام بنظام Best of 5 بين الاتحاد والأهلي، والفائز بـ 3 مواجهات يتوج باللقب".

وكشف فتحي "تبدأ أولى المباريات يوم الأحد المقبل وحال الوصول للمواجهة الخامسة ستكون يوم 1 يونيو".

واختتم فتحي تصريحاته "تم اختيار صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر لاستضافة نهائي دوري الرجال ونخاطب الأمن لحضور 500 مشجع لكل فريق".

وكان الاتحاد السكندري قد وصل إلى نهائي دوري السوبر بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 3-1 في سلسلة نصف النهائي.

بينما الأهلي تغلب على الزملاك بنتيجة 3-2 في سلسلة نصف النهائي.

ويقام النهائي للمرة الرابعة بين الأهلي والاتحاد.

وتقام منافسات نصف النهائي أيام 25 و27 و29 مايو الجاري بينما حال الوصول للمباراتين الرابعة والخامسة ففي يومي 31 مايو و1 يونيو.