من أجل الكونفدرالية.. تعديل مواعيد مباريات الجولة 9 من الدوري تحقيقا لتكافؤ الفرص

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 17:55

كتب : FilGoal

الدوري المصري بيان

قررت لجنة المسابقات تعديل مواعيد بعض مباريات الجولة التاسعة من المرحلة النهائية للدوري المصري موسم 2024/2025 بسبب منافسة فرق البنك الأهلي والمصري وسيراميكا كليوباترا على المركز الرابع المؤهل للكونفدرالية الإفريقية.

وأوضحت اللجنة أن التعديل جاء تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، ووفقًا للمادة رقم 18/2، والتي تنص على أنه "في حال الحاجة، تُقام كافة مباريات الجولات الثلاث الأخيرة من بطولة الدوري في يوم واحد وفي نفس التوقيت، باستثناء الفرق التي انتهت من مبارياتها في المرحلة النهائية".

وبذلك ستقام مباراتي بتروجت ضد البنك الأهلي والمصري ضد حرس الحدود يوم الأربعاء الموافق 28 مايو في الثامنة مساءً.

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ويعد ذلك التوقيت هو نفسه الذي سيقام فيه مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا لحساب الجولة 9، وأيضا الأهلي ضد فاركو لحساب الجولة 8 والتي سيتحدد من خلالها بطل الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن بيراميدز قبل اللقاء الأخير لكلاهما هذا الموسم في الدوري.

ويتصارع البنك والمصري وسيراميكا كليوباترا على المقاعد الأخير المؤهل للكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع برصيد 37 نقطة ويليه المصري برصيد 36 نقطة خامسا ثم كليوباترا في المركز السادس برصيد 34 نقطة.

ويلتقي البنك الأهلي في الجولتين المقبلتين مع المصري وبتروجت.

فيما يواجه المصري كل من البنك الأهلي وحرس الحدود.

ويختتم سيراميكا كليوباترا الموسم بمباراتي حرس الحدود وبيراميدز.

الدوري المصري
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