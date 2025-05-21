وكيل كولر ينفي المفاوضات المزعومة بين الأهلي والمدرب بشأن المستحقات المالية المعلقة

نفى دينو لامبارتي وكيل مارسيل كولر التقارير المنتشرة بشأن مفاوضات بين المدرب السويسري والأهلي بشأن المستحقات المالية المعلقة.

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق فسخ تعاقده مع مارسيل كولر وتعيين عماد النحاس كمدير فني مؤقت.

وجاء بيان دينو لامباراتي كالآتي: "تكررت الشائعات والمعلومات غير الصحيحة خلال الأيام الماضية حول مفاوضات مزعومة بين مارسيل كولر والنادي الأهلي، لا سيما فيما يتعلق بمستحقات مالية متعلقة".

"وأود هنا التوضيح أن هذه المعلومات غير صحيحة حيث لا تود أي اتفاقات أو عروض بالشكل المذكور".

"أرجو من وسائل الإعلام البعد عن التكهنات والشائعات، والاعتماد على التصريحات الرسمية فقط".

"ننتهنج المهنية ونتوقع نفس المستوى من المهنية في التعامل المتبادل".

وكان كولر يحصل على راتب شهري مقابل ما يقارب بين 220 إلى 250 ألف يورو مع الأهلي.

ويطالب كولر بقيمة العقد مع الأهلي كاملا حتى صيف 2026 لأن الأهلي فسخ التعاقد قبل شهرين من نهاية الموسم الجاري من طرف واحد، وبالتالي يحق له الحصول على قيمة السنة الإضافية.

وسيكون الأهلي ملزما بدفع راتب كولر بالكامل إلا إذا تعاقد كولر مع فريق جديد قبل نهاية فترة العقد، وقتها يتم خصم قيمة عقده مع الفريق الجديد من المبلغ الذي سيدفعه الأهلي للمدرب.

وتم تعيين المدرب البالغ من العمر 64 عاما قيادة الأهلي يوم 9 سبتمبر 2022.

وقاد السويسري فريق الأهلي في 159 مباراة وفاز في 106 بالإضافة إلى مباراتين بركلات الترجيح وتعادل 39 وخسر 15 لقاء بالإضافة إلى مباراتين بركلات الترجيح.

وعادل رقم أكثر انتصارات متتالية للأهلي بـ21 انتصارا متتاليا بالتساوي بما حققه في 2003 و2004 و2005.

وأكثر مدرب في تاريخ الأهلي يفوز بعدد مباريات في كأس العالم للأندية بـ4 لقاءات.

وحقق مارسيل كولر 11 لقبا مع فريق الأهلي منذ توليه المسؤولية في سبتمبر 2022 وحتى الآن.

وحصد كولر لقب الدوري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري أربع مرات على المستوى المحلي.

بينما على المستويين القاري والدولي نجح كولر في حصد دوري أبطال إفريقيا مرتين ولقب كأس القارات الثلاث مرة واحدة.