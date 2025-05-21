تقرير: موكوينا بديل ريبيرو في أورلاندو بايرتس

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 17:45

كتب : FilGoal

رولاني موكوينا - المدير الفني صنداونز

دخل نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في مفاوضات جادة مع رولاني موكوينا لتولي تدريبه خلفا لخوسيه ريبيرو.

ويستعد ريبيرو لانطلاق مشواره مع الأهلي بعد رحيله عن تدريب أورلاندو بايرتس.

وبحسب موقع "iol" الجنوب إفريقي، فإن أورلاندو دخل في مفاوضات جادة مع موكوينا لتولي تدريبه خلفا لخوسيه ريبيرو.

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وأوضحت التقارير أن أورلاندو يجد في موكوينا البديل الأنسب لتعويض ريبيرو الذي انتقل لتدريب الأهلي.

موكوينا خاض تجربة ناجحة مع صنداونز وتوج بلقب الدوري الإفريقي، لكنه تجربته مع الوداد لم تنجح ورحل سريعا عن تدريب الفريق المغربي.

ويسعى أورلاندو بايرتس للتعاقد مع موكوينا بعد نجاح ريبيرو في التأهل معه إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن ريبيرو يتابع الفريق في الوقت الحالي عن كثب من أجل التحضير للفترة المقبلة وكأس العالم للأندية.

وسبق كشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "جلسة بين خوسيه ريبيرو ومحمود الخطيب رئيس الأهلي خلال ساعات لإتمام التعاقد مع الفريق".

ويتولى عماد النحاس تدريب الأهلي حاليا بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدرب جديد.

وأعلن أورلاندو بايرتس رحيل ريبيرو عن تدريب الفريق بسبب اتفاقه مع فريق آخر.

وسيكون الإسباني خوسيه ريبيرو هو المدير الفني للأهلي في كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ريفيرو رولاني موكوينا أورلاندو بايرتس
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