مصدر من الزمالك لـ في الجول: الاتحاد الدولي وافق على مشاركتنا في مونديال الأندية لليد

حصل الزمالك على موافقة الاتحاد الدولي لكرة اليد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبلين.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "حصلنا على موافقة الاتحاد الدولي لكرة اليد للمشاركة في كأس العالم للأندية كمستضيف البطولة".

وأضاف "والأهلي سيشارك بذلك في البطولة كبطل للسوبر الإفريقي".

وسبق أن تقدم الاتحاد المصري لكرة اليد بطلب لنظيره الدولي بشأن مشاركة في البطولة رفقة الأهلي للموسم الثاني على التوالي.

وبذلك سيحق للزمالك اختيار مجموعته وفقا لنظام البطولة كونه المستضيف، وهو ما حدث مع الأهلي الموسم الماضي.

وأوضح الزمالك عبر مركزه الإعلامي: "يستند النادي في طلبه إلى أن مصر هي الدولة المنظمة للبطولة، والمسند إليها التنظيم من قبل الاتحاد الدولي للعبة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة اليد."

وأكمل الزمالك "وفقاً للوائح، فإنه من حق الدولة المنظمة أن يمثل فريقان منها في البطولة، كما أن اتحاد اليد هو الجهة المعنية بالأمور الفنية الخاصة بالبطولة أمام الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومن ثم فمن حقه تحديد الفريق الثاني المشارك من مصر، في ظل أحقية بطل السوبر الأفريقي في المشاركة تلقائياً، وبالتالي يحق للاتحاد المحلي اختيار الفريق الثاني من نفس الدولة المنظمة للبطولة."

وتابع "من مصلحة اللعبة في مصر أن يشارك فريقان في المونديال، لما لذلك من فوائد فنية تعود بالنفع على المنتخب الأول، نظراً لاحتكاك اللاعبين بفرق عالمية مثل برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، إلى جانب النواحي التسويقية والتجارية والجماهيرية، التي تعد ذات أهمية كبيرة بالنظر إلى قيمة البطولة واهتمام الدولة المصرية بها على كافة المستويات."

وأتم "سيكون خطاب الزمالك إلى اتحاد اليد مدعوماً بتجارب مماثلة في دول عربية أخرى مثل السعودية وقطر عند تنظيمهم لمونديال الأندية لكرة اليد، نظراً لأن التنظيم يسند إلى الدول وليس إلى الأندية."

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري والسوبر الإفريقي الموسم الماضي أيضا، ووقتها شارك الزمالك وصيف البطولتين بصفته ممثل لقارة إفريقيا.