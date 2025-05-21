حلمي طولان لـ في الجول: سنراعي منتخب مصر الأول في اختيارات كأس العرب

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 17:08

كتب : محمد جمال

الأهلي - سيراميكا - حلمي طولان

شدد حلمي طولان مدرب منتخب مصر للمحليين على مراعاة منتخب مصر الأول خلال اختياراته لبطولة كأس العرب.

وقال طولان لـ FilGoal.com: "خلال اختياراتنا لمنتخل المحليين سنراعي منتخب مصر الأول الذي يستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا".

وتابع "سنخوض معسكرات لمنتخب المحليين في جميع التوقفات الدولية المقررة خلال الفترة المقبلة وسننتظر أن نعلم قوائم منتخب مصر الأول ثم سنختار لاعبين مختلفين".

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وأتم "أثق في أن الكرة المصرية تملك العديد من اللاعبين الذين يستطيعون تمثيل منتخب مصر للمحليين".

وأعلن حلمي طولان المتحدث باسم اللجنة الفنية في اتحاد كرة القدم تكليفه بقيادة منتخب مصر في كأس العرب.

وقال طولان عبر إذاعة أون سبورت: "تم الاجتماع مع مجلس إدارة اتحاد الكرة وتم تكليفي بقيادة منتخب مصر في بطولة كأس العرب".

وأضاف "أحمد حسن سيسافر إلى قطر لحضور قرعة كأس العرب".

وأتم تصريحاته "سأضم أي لاعب محلي لمنتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس العرب مهما كان اسمه".

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في البطولة العربية من:

حلمي طولان مدير فني

أحمد حسن مدير المنتخب

عصام الحضري مدرب حراس المرمى

محمد نور مساعد المدرب

ممدوح المحمدي مساعد المدرب

وتقام كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025 الجاري.

بينما تقام الأدوار التأهيلية للبطولة يومي 25 و26 نوفمبر.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن عدد المنتخبات المشاركة في البطولة وإن كان الأقرب 16 منتخبا مثل النسخة الماضية من البطولة التي فاز بها منتخب الجزائر.

منتخب مصر للمحليين حلمي طولان
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