يويفا يسمح بزيادة عدد اللاعبين في دوري الأمم الأوروبية

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه سيسمح للمنتخبات المشاركة في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بتسجيل عدد أكبر من اللاعبين في قائمة المباريات.

وتقام منافسات الدور نصف النهائي في ألمانيا، والتي اكتسبت هذا الحق بعد إقصاء إيطاليا من ربع النهائي.

وسمح يويفا للمنتخبات بتسجيل ما يصل إلى 26 لاعبًا في الدور نصف النهائي من المسابقة بدلاً من 23.

ويعكس هذا متطلبات نهاية الموسم وزيادة النشاط في صيف 2025، حسب يويفا.

وتحددت مواجهات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في يونيو المقبل على النحو التالي.

نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

ألمانيا × البرتغال

4 يونيو - على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ

إسبانيا وفرنسا

5 يونيو - على ملعب إم إتش بي أرينا في شتوتجارت

المباراة النهائية

8 يونيو - على ملعب أليانز أرينا

مباراة المركز الثالث

8 يونيو - على ملعب إم إتش بي أرينا