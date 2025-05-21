بعد الاطمئنان على حالته الصحية.. عودة حسين لبيب إلى مصر

أعلن نادي الزمالك عودة رئيسه حسين لبيب إلى مصر قادما من فرنسا.

وكان لبيب قد تعرض لوعكة صحية سافر على إثرها إلى فرنسا للخضوع لفحوصات طبية.

ومن المقرر أن يخضع لبيب لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح حسام المندوه أمين صندوق الزمالك في وقت سابق تفاصيل الحالة الصحية لـ لبيب قائلا: "حسين لبيب يحتاج للراحة بناء على نصيحة الأطباء ونتمنى أن يتعافى في أسرع وقت ممكن".

وأضاف "لقد تعرض للكثير من الضغوط هو ومجلس الإدارة بالكامل".

وأكمل "أشهد أنه يحب الزمالك ويخدمه بصدق ولا نتحدث عن ذلك في الإعلام بشكل مستمر عن ذلك".

وتابع "الضغط النفسي الذي نتعرض له كل يوم صعب للغاية لدرجة أن نصف المجلس تقريبا واجه مشاكل صحية".