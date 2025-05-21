خبر في الجول - قرار من الرابطة بشأن بند الانسحاب من الدوري

قررت رابطة الأندية المصرية توضيح بند الانسحاب من المباريات في لائحة الدوري المصري الممتاز بالموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن البند لن يتم تعديل بنوده ولكن سيتم توضيحه بشكل أكبر خلال لائحة الموسم المقبل حتى لا يتم تفسيره بشكل خاطئ في المستقبل.

كما علم FilGoal.com أن الرابطة تفكر في إضافة عقوبات مادية كبيرة على أي فريق يهدد بالانسحاب من الدوري سواء في مباراة أو من المسابقة.

وكان الزمالك وبيراميدز قد قررا اللجوء للمحكة الرياضية بعد عدم خصم نقاط إضافية من الأهلي بسبب انسحابه من مباراة القمة.

وكانت رابطة الأندية قد قررت اعتبار الأهلي مهزوما في المباراة مع عدم خصم نقاط إضافية وهو ما أيدت لجنة التظلمات باتحاد الكرة.

وجاءت توصيات لجنة التظلمات

- عدم جواز نظر في التظلمات المقدمة من الأهلي وبيراميدز والزمالك لنهائية قرار مجلس إدارة الرابطة.

- التوصية بإلغاء المادتين 62 و63 من لائحة الرابطة وتعديل البند 14.7 بشأن الانسحاب من المباراة بخصم 6 نقاط مباشرة دون الانتظار لنهاية الموسم.

على رابطة الأندية مراعاة لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم عند وضعها للائحة المنظمة لعملها وبما لا يتعارض مع تلك اللوائح.

مراعاة عمل القرعة سواء للدور الأول أو الثاني علانية بحضور كافة الأندية المشاركة في البطولة لدرأ للشبهات.

على جميع أطراف المنظومة الرياضية وعناصر اللعبة إعطاء الثقة المنظومة التحكيم المصرية حتى يتمكن أطرافها من التواجد في المحافل الدولية والقارية.

مناشدة الاندية المكونة للمنظومة الرياضية اعلام المصلحة الوطنية والعمل على بث روح التعاون والمحبة بينها مما يعود اثرة على المنتخبات الوطنية.