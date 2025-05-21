طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 16:13

كتب : بسام أبو بكر

حلمي طولان مدرب الاتحاد السكندري

يرى حلمي طولان المتحدث باسم اللجنة الفنية لاتحاد كرة القدم أن إلغاء الهبوط لم يكن بسبب اقتراب هبوط بعض الأندية الشعبية مثل الإسماعيلي أو غزل المحلة.

وقال طولان عبر إذاعة أون سبورت: "إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي أو الأندية الشعبية، ولكن هناك ناد آخر مالكه اشترط استمراره في الدوري الممتاز حتى يستمر معه وهذا النادي معروف للجميع".

وأضاف "من يقول إنني أهاجم الإسماعيلي بسبب عدم تدريبي للفريق غير صحيح ولا يصح أن يصدر هذا الكلام من مسؤول مفترض أن يطور الكرة المصرية".

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وأتم "يجب أن يتم البحث عن حلول لمساعدة الأندية الشعبية في الاستثمار بدلا من الاعتماد على أموال رؤساء الأندية والمحبين".

وقررت رابطة الأندية بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري. وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

كما تم تجديد الثقة في مجلس إدارة الرابطة الحالي برئاسة أحمد دياب، مع إجراء تغيير واحد بترشيح إبراهيم الكفراوي لمجلس إدارة الرابطة ممثلا عن الأهلي بدلا من عماد متعب.

الإسماعيلي الدوري المصري حلمي طولان
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