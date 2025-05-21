يد - أحمد سيسا ينتقل إلى الدوري الألماني

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 15:49

كتب : FilGoal

أحمد سيسا - فوديفينا كرة يد

أعلن نادي فيتسلار الألماني ضم أحمد هشام "سيسا" لاعب منتخب مصر قادما من نادي فوديفينا الصربي بداية من الموسم المقبل.

وكان سيسا قد انتقل إلى صفوف فوديفينا قبل انطلاق الموسم الجاري قادما من الأهلي.

ووقع سيسا عقدًا مع النادي الألماني حتى يونيو 2027.

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وقال سيسا في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "كان هدفي دائمًا الوصول إلى الدوري الألماني لكرة اليد. أنا سعيد لأن هذا الحلم أصبح حقيقة".

وأضاف "أريد إثبات جدارتي في أقوى دوري في العالم، وأتطلع لرؤية جماهير فيتسلار، وأريد أن أساهم في ضمان لعبنا كرة يد جذابة وناجحة".

سيرتدي أحمد هشام القميص رقم 79 مع نادي فيتسلار.

سيسا كان قريبا من الانتقال إلى صفوف دينامو بوخارست تحت قيادة ديفيد ديفيز مدربه السابق في الأهلي، حسب تقارير عديدة.

وانهار اتفاق دينامو بوخارست مع سيسا بسبب اقتراب رحيل ديفيد ديفيز عن منصبه.

ويقود فريق فيتسلار الألماني، المدرب مومير إيليتش الذي سبق وقاد فيزبريم المجري لمدة 3 سنوات.

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ويحتل فيتسلار المركز الـ14 من جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 18 نقطة عقب مرور 30 جولة.

ويقام الدوري الألماني من 18 فريقا ويهبط آخر فريقين فقط إلى الدرجة الثانية.

ويتواجد في الدوري الألماني، محمد عصام الطيار حارس مرمى منتخب مصر ضمن صفوف فريق هامبورج.

ويحتل هامبورج المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

أحمد هشام "سيسا" سيسا فيتسلار
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