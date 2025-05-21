قائمة فرنسا - استدعاء ريان شرقي لأول مرة.. وغياب ساليبا عن مواجهة إسبانيا

أعلن ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا قائمة فريقه التي ستشارك في فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة إسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتشهد القائمة تواجد ريان شرقي لأول مرة بعد اختيار اللعب لمنتخب فرنسا على حساب الجزائر.

كما يتواجد الثنائي لوكاس هيرنانديز وثيو هيرنانديز لاعبا باريس سان جيرمان وميلان.

بينما يغيب ويليام ساليبا مدافع أرسنال وإدواردو كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: لوكاس تشافاليير (ليل) - مايك مانيان (ميلان) - بريس سامبا (رين).

الدفاع: لوك بادي (إشبيلية) - لوكاس دين (أستون فيلا) - لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان) - ثيو هيرنانديز (ميلان) - بيير كالولو (يوفنتوس) - إبراهيما كوناتي (ليفربول) - كليمونت لونجليه (أتليتكو مدريد) - بينجامين بافارد (إنتر).

الويسط: ماتيو جاندوزي (مارسيليا) - مانو كوني (روما) - أدريان رابيو (أولمبيك مارسيليا) - أوريلين تشواميني (ريال مدريد) - زائيري إميري (باريس سان جيرمان).

الهجوم: برادلي باركولا (باريس سان جيرمان) - ريان شرقي (ليون) - عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) - ديزيري دوي (باريس سان جيرمان) - كولو مواني (يوفنتوس) - كيليان مبابي (ريال مدريد) - ميكيل أوليس (بايرن ميونيخ) - ماركوس تورام (إنتر).

ويلعب الفائز من المباراة مع الفائز من مواجهة البرتغال وألمانيا في نصف النهائي الآخر.