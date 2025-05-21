لو باريزيان: جناح ليون المتألق ينضم لمنتخب فرنسا بدلا من الجزائر

أوضحت جريدة لو باريزيان أن ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا قرر استدعاء ريان شرقي جناح أولمبيك ليون لأول مرة للانضمام للديوك.

وذلك في معسكر يونيو المقبل الذي يلعب خلاله منتخب فرنسا نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويبدو أن ذو الأصول الجزائرية لن يمثل الخضر دوليا.

ومن المنتظر أن يعلن ديشامب قائمة فرنسا مساء الأربعاء.

اللاعب البالغ من العمر 21 عاما تدرج في منتخبات فرنسا السنية.

ولم يقرر اللاعب تمثيل الجزائر رغم محاولات اتحاد الكرة الجزائري معه في أكثر من مناسبة، حسب تقارير عديدة.

وتألق شرقي مع ليون في موسم 2024-2025، إذ سجل 12 هدفًا وصنع 20 من 44 مباراة بمختلف المسابقات.

بشكل عام، لعب ريان 185 مباراة بقميص ليون، وسجل 29 هدفا وصنع 45.