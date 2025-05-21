لو باريزيان: جناح ليون المتألق ينضم لمنتخب فرنسا بدلا من الجزائر

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 14:43

كتب : FilGoal

ريان شرقي لاعب ليون

أوضحت جريدة لو باريزيان أن ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا قرر استدعاء ريان شرقي جناح أولمبيك ليون لأول مرة للانضمام للديوك.

وذلك في معسكر يونيو المقبل الذي يلعب خلاله منتخب فرنسا نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويبدو أن ذو الأصول الجزائرية لن يمثل الخضر دوليا.

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ومن المنتظر أن يعلن ديشامب قائمة فرنسا مساء الأربعاء.

اللاعب البالغ من العمر 21 عاما تدرج في منتخبات فرنسا السنية.

Rayan Cherki va être convoqué pour la première fois par Didier Deschamps en équipe de France (Photo Hugo Pfeiffer/Icon Sport)

ولم يقرر اللاعب تمثيل الجزائر رغم محاولات اتحاد الكرة الجزائري معه في أكثر من مناسبة، حسب تقارير عديدة.

وتألق شرقي مع ليون في موسم 2024-2025، إذ سجل 12 هدفًا وصنع 20 من 44 مباراة بمختلف المسابقات.

بشكل عام، لعب ريان 185 مباراة بقميص ليون، وسجل 29 هدفا وصنع 45.

ريان شرقي ليون الجزائر فرنسا
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