كادينا سير: يامال طلب أن يكون صاحب أعلى راتب في برشلونة من أجل تمديد عقده

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 14:24

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة ضد ريال مدريد

كشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية عن طلبات لامين يامال لاعب برشلونة من أجل تمديد عقده مع الفريق.

لامين يامال

النادي : برشلونة

برشلونة

وينتهي تعاقد يامال مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل.

وفقا لكادينا سير فإن وكالة اللاعب طلبت حصوله على أعلى راتب في الفريق من أجل الموافقة على تمديد تعاقده.

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الطرفان يريدان التوقيع على عقد جديد حتى 2030 ولكن يتبقى الأمور المالية فقط ما لم يتم الاتفاق عليها.

صاحب أعلى راتب حاليا في برشلونة هو روبرت ليفاندوفسكي والذي يحصل على 26 مليون يورو سنويا ويليه فرينكي دي يونج ومارك أندري تير شتيجن.

إدارة برشلونة ترى من الأساس أن عقود الثلاثي غير منطقية وبحاجة إلى المراجعة ولذلك فإعطاء لاعب آخر راتب أكبر منهم من شأنه إفساد منظومة الرواتب بالنادي.

وقد تلجأ إدارة برشلونة إلى رفع راتب يامال مع إقناع اللاعبين بتقليل رواتبهم ليظل هو الأكبر دون رفعه بشكل غير منطقي.

صاحب الـ 17 عاما لعب 54 مباراة منذ بداية الموسم بقميص برشلونة وتمكن من تسجيل 18 هدفا وصناعة 25 في جميع البطولات.

برشلونة لامين يامال
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