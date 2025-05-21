خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر الجولة الثامنة من المرحلة النهائية للدوري المصري
الأربعاء، 21 مايو 2025 - 13:49
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز مباريات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز.
ويغيب بيراميدز عن الجولة كون أن عدد الفرق فردي في المرحلة النهائية.
وجاءت مباريات الجولة كالتالي:
السبت 24/5
البنك الأهلي × المصري.. 8:00 مساء.
بتروجت × الزمالك.. 8:00 مساء.
سيراميكا كليوباترا × حرس الحدود.. 8:00 مساء.
الأحد 25/5
الإسماعيلي × الجونة.. 8:00 مساء.
مودرن سبورت × الاتحاد السكندري.. 8:00 مساء.
طلائع الجيش × غزل المحلة.. 8:00 مساء
الأربعاء 28/5.
الأهلي × فاركو.. 8:00 مساء.
وتقام مباراة الأهلي عقب باقي مباريات الجولة ليتم لعبها بنفس توقيت مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز كونهما ستكونان مباراتي حسم بطل الدوري.
لاستلام التذكرة وبطاقة المشجع من هنا
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