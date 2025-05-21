تحديد موعد خضوع بيلينجهام للجراحة في الكتف

أوضح راديو ماركا أن جود بيلينجهام سيغيب عن ريال مدريد في بداية الموسم المقبل بسبب خضوعه لعملية جراحية.

ويعاني نجم ريال مدريد من إصابة في الكتف منذ عام 2023،

وأفاد التقرير أن القرار اتخذ بخضوع الدولي الإنجليزي لجراحة في الكتف بعد كأس العالم للأندية.

قبل أيام، ذكرت منصة ريليفو أن جود بيلينجهام نجم ريال مدريد سيخضع لجراحة في الكتف، أواخر هذا الموسم، لكن التوقيت محل خلاف.

وأوضح التقرير وقتها أن هناك شكوك حول ما إذا كانت العملية الجراحية ستُجرى قبل كأس العالم للأندية أم بعد البطولة.

بيلينجهام يعاني من الألم منذ فترة طويلة. يعود ذلك إلى إصابة تعرض لها عام 2023، وتحديدًا في مباراة ضد رايو فاليكانو في الخامس من نوفمبر 2023.

وكان من المقرر إجراء العملية في نهاية الموسم الماضي، ولكن مشاركة جود في بطولة يورو 2024 منع ذلك.

ويريد ريال مدريد مشاركة لاعبه الإنجليزي في كأس العالم للأندية، مما قد يؤجل موعد إجراء العملية الجراحيةز

ولفت التقرير إلى أن بيلينجهام نفسه كان يريد إجراء الجراحة عقب نهاية لقاء الكلاسيكو يوم الأحد الماضي في حالة خسارة ريال مدريد وفقدان آماله في اللقب، وهو ما يرفضه النادي.

في هذه الحالة ستستغرق فترة التعافي أكثر من شهر، ولذلك سيغيب بيلينجهام عن جزء كبير من بطولة كأس العالم للأندية.