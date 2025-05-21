تحديد موعد خضوع بيلينجهام للجراحة في الكتف

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 13:27

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - إنجلترا

أوضح راديو ماركا أن جود بيلينجهام سيغيب عن ريال مدريد في بداية الموسم المقبل بسبب خضوعه لعملية جراحية.

ويعاني نجم ريال مدريد من إصابة في الكتف منذ عام 2023،

وأفاد التقرير أن القرار اتخذ بخضوع الدولي الإنجليزي لجراحة في الكتف بعد كأس العالم للأندية.

أخبار متعلقة:
كارباخال: لا أخاف المنافسة مع أرنولد.. وهذا موقفي من كأس العالم للأندية حارس بايرن يختار كأس العالم للأندية بدلا من بطولة أوروبا للشباب ماركا: ريال مدريد بدأ يفكر في التعاقد مع ويليامز تقييم مرموش أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية

قبل أيام، ذكرت منصة ريليفو أن جود بيلينجهام نجم ريال مدريد سيخضع لجراحة في الكتف، أواخر هذا الموسم، لكن التوقيت محل خلاف.

وأوضح التقرير وقتها أن هناك شكوك حول ما إذا كانت العملية الجراحية ستُجرى قبل كأس العالم للأندية أم بعد البطولة.

بيلينجهام يعاني من الألم منذ فترة طويلة. يعود ذلك إلى إصابة تعرض لها عام 2023، وتحديدًا في مباراة ضد رايو فاليكانو في الخامس من نوفمبر 2023.

وكان من المقرر إجراء العملية في نهاية الموسم الماضي، ولكن مشاركة جود في بطولة يورو 2024 منع ذلك.

ويريد ريال مدريد مشاركة لاعبه الإنجليزي في كأس العالم للأندية، مما قد يؤجل موعد إجراء العملية الجراحيةز

ولفت التقرير إلى أن بيلينجهام نفسه كان يريد إجراء الجراحة عقب نهاية لقاء الكلاسيكو يوم الأحد الماضي في حالة خسارة ريال مدريد وفقدان آماله في اللقب، وهو ما يرفضه النادي.

في هذه الحالة ستستغرق فترة التعافي أكثر من شهر، ولذلك سيغيب بيلينجهام عن جزء كبير من بطولة كأس العالم للأندية.

ريال مدريد جود بيلينجهام
نرشح لكم
المحكمة تعاقب 5 من مشجعي بلد الوليد بسبب توجيه إهانات عنصرية لـ فينيسيوس كادينا سير: يامال طلب أن يكون صاحب أعلى راتب في برشلونة من أجل تمديد عقده كارباخال: لا أخاف المنافسة مع أرنولد.. وهذا موقفي من كأس العالم للأندية ماركا: ريال مدريد بدأ يفكر في التعاقد مع ويليامز لابورتا: لن أقف مكتوف اليدين أمام تيباس.. وسنحصل على البراءة في قضية نيجريرا "نطالب بتصحيح ما حدث في ميستايا".. بيان من فالنسيا بعد الفيلم الوثائقي لـ فينيسيوس تقارير إسبانية: ريال مدريد يتفق على بنود عقد كاريراس.. وقيمة شرطه الجزائي فليك: حددت المراكز التي نريد دعمها وأيضا الراحلين
أخر الأخبار
مباشر كأس العاصمة - بتروجت (0)-(0) سيراميكا.. والحرس (0)-(0) إنبي 14 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف أزمة ستواجه منتخب مصر المشارك في كأس العرب 14 دقيقة | منتخب مصر
المحكمة تعاقب 5 من مشجعي بلد الوليد بسبب توجيه إهانات عنصرية لـ فينيسيوس 45 دقيقة | الدوري الإسباني
الأهلي لـ في الجول: فيفا يطبق الضرائب الأمريكية على مكافآت مونديال الأندية.. واتخذنا هذه الخطوات 49 دقيقة | الدوري المصري
الحضري لـ في الجول: سعيد بتكليفي بالتواجد بمنتخب مصر الثاني.. وأولوية اختيار الحراس بالتنسيق 51 دقيقة | منتخب مصر
مصدر من الزمالك لـ في الجول: أرسلنا عرضا رسميا لضم مهاجم يانج أفريكانز.. وطلب النادي التنزاني ساعة | الكرة الإفريقية
كرة نسائية - عادل حسين يستقيل من تدريب الزمالك ساعة | رياضة نسائية
يويفا يحدد طرق تأهل المنتخبات لنهائيات يورو 2028 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 2 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة 3 كما كشف في الجول - ريفيرو: غادرت رفقة المعد البدني فقط.. ورحلت مبكرا بسبب فرصة رائعة 4 الأهلي يكشف لـ في الجول خطوته القادمة بعد قرار التظلمات في أزمة القمة