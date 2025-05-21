كارباخال: لا أخاف المنافسة مع أرنولد.. وهذا موقفي من كأس العالم للأندية

شدد داني كارباخال لاعب ريال مدريد على ضرورة حصول كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق على وداعية تليق به كأنجح مدرب في تاريخ النادي.

داني كارباخال النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد يوم الاحد المقبل في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وقال كارباخال في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "أشعر أنني بخير وأستعيد لياقتي البدنية، سأستمر في التدرب خلال الأسابيع المقبلة وسأسافر مع الفريق إلى كأس العالم للأندية وهناك سأبدأ العمل مع الفريق وأقيم ما إذا كان بإمكاني المشاركة".

وواصل "لا أعلم ما إذا كان التعاقد مع تشابي ألونسو رسميا أم لا ولكن يبدو أنه المدرب المقبل، ولكنني لم أحظى بالفرصة للحديث معه".

وتابع "ألونسو يعلم الفريق أكثر من أي شخص آخر لأنه كان لاعبا بصوفه ودافع عن ذلك النادي لسنوات، ويعلم ما يعنيه أن تكون لاعب لريال مدريد وهذا يضيف له كمدرب".

وأكمل "الوقت سيخبرنا ما إذا كان تشابي ألونسو هو المناسب لقلب النادي رأسا على عقب، لم نفز ببطولة كبيرة هذا الموسم ولكن هذه هي كرة القدم والنتائج تتحكم في مصائر المدربين واللاعبين، وألونسو سيقوم بعمل جيد لأنه قام بذلك بالفعل خلال موسمين مع ليفركوزن".

وعن التعاقد مع دين هويسين قال: "لم نتحدث مع هويسين حتى الآن لقد كان يلعب مباراة هامة ضد مانشستر سيتي، هو لاعب جيد ونحن نرحب به وسيساعدنا كثيرا".

وأضاف "الخوف من المنافسة مع أرنولد؟ لأمر لم يعلن رسميا ولكن يبدو وأنه كذلك، نحن لا نتحدث عن الخوف هنا، المنافسة تطور من مستوى كلينا وتخرج أفضل ما فينا".

وأتم "أنا حزين لرحيل أنشيلوتي، في الناهية كنت معه لسنوات في ولاتيه الأولى والثانية، لقد فزنا بشكل شيء معه وبالنسبة لي هو مثل والدي في كرة القدم وأتمنى أن يحصل على الوداعية التي يستحقها في المباراة الاخيرة كأنجح مدرب في تاريخ ريال مدريد".

وتعرض كارباخال للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أبعدته عن أغلب فترات الموسم.