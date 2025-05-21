ماركا: ريال مدريد بدأ يفكر في التعاقد مع ويليامز

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 12:13

كتب : FilGoal

نيكو ويليامز - إسبانيا - إنجلترا

كشفت صحيفة ماركا عن وجود تفكير داخل ريال مدريد في التعاقد مع نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو.

نيكو ويليامز

النادي : أتليتك بلباو

ريال مدريد

ورى النادي إن اللاعب يملك المواصفات المناسبة للتعاقد معه من حيث جودته كلاعب وسنه الصغير، بالإضافة إلى كونه لاعب إسباني ما يعطيه قيمة أكبر للنادي.

تفكير ريال مدريد أيضا يشمل فكرة حرمان برشلونة من التعاقد مع اللاعب الذي كان هدفا أساسيا له قبل بداية الموسم الحالي.

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ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع لاعب أساسي في منتخب إسبانيا ليحصل على جزء من الأضواء كما يحصل عليها برشلونة من لامين يامال.

وقد يفعل ريال مدريد الشرط الجزائي في عقد ويليامز مع بلباو والذي يبلغ 58 مليون يورو.

وكان ويليامز ركيزة أساسية في تتويج إسبانيا بيورو 2024 في الصيف الماضي.

ويلعب صاحب الـ 22 عاما مع الفريق الأول لبلباو منذ 2021.

وشارك ويليامز في 44 مباراة منذ بداية الموسم بقميص بلباو وتمكن من تسجيل 11 هدفا وصناعة 7 آخرين.

نيكو ويليامز إسبانيا
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