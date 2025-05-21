رونالدو في قائمة النصر لمواجهة الخليج رغم غيابه عن التدريبات لظرف شخصي

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 11:59

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - الهلال

ضمَّ الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر السعودي المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى قائمة مواجهة الخليج على الرغم من تغيُّبه عن تدريب الثلاثاء لظرفٍ شخصي، حسب جريدة الرياضية.

ويحل الخليج ضيفا على النصر ضمن الجولة 33 من الدوري السعودي يوم الأربعاء.

وأوضح التقرير أن رونالدو تغيب عن تدريب الثلاثاء لظرفٍ شخصي.

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وشملت خيارات بيولي المدافع الفرنسي محمد سيماكان، الذي غاب مع رونالدو عن آخر مباراتين لعدم الجاهزية.

في المقابل، استبعد المدرب الجناح عبد الرحمن غريب، ونظيره البرازيلي ويسلي جاسوفا، والمدافع الإسباني إيميريك لابورت لأسبابٍ فنيةٍ.

ولعب رونالدو 28 مباراةً في الدوري السعودي هذا الموسم، آخرها أمام اتحاد جدة ضمن الجولة الـ30.

فيما غاب عن المباراتين الأخيرتين ضد الأخدود والتعاون.

وسجل النجم البرتغالي 23 هدفا على قمة هدافي الدوري، وصنع 3.

كريستيانو رونالدو النصر الخليج
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