دوري NBA – أوكلاهوما يهزم مينيسوتا في أولى مباريات نهائي الغرب

فاز أوكلاهوما سيتي ثاندرز على مينيسوتا تمبرولفوز في أولى مباريات سلسلة نصف نهائي القسم الغربي من دوري كرة السلة الأمريكية NBA.

وتغلب أوكلاهوما على مينيسوتا بنتيجة 114-88 في أولى مباريات السلسلة ليتقدم فيها.

شهدت المباراة تألق الكثير من نجوم أوكلاهوما وعلى رأسهم شاي جيلجوس ألكساندر الذي سجل 31 نقطة.

كما سجل جالين ويليامز 19 نقطة.

على الجانب الآخر سجل من مينيسوتا، أنتوني إدواردز 18 نقطة، وجوليس رانديل 28 نقطة.

ويواصل أوكلاهوما سيتي تألقه في NBA خلال الموسم الحالي بعدما أنهى الموسم الاعتيادي في المركز الأول بترتيب القسم الغربي، ونجح في الفوز في الدور الأول من الأدوار الإقصائية على ممفيس جريزليس ثم في الدور الثاني على دنفر ناجيتس.