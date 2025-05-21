المنيري يكشف سبب غياب أوجولا عن قائمة بيراميدز لمواجهة صنداونز

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 11:08

كتب : FilGoal

صديق أوجولا - بيراميدز

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن سبب غياب صديق أوجولا لاعب الفريق عن مواجهة ماميلودي صنداونز.

صديق أوجولا

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويستعد بيراميدز لمواجهة صنداونز على ملعب الأخير في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وغاب أوجولا عن القائمة التي ستسافر إلى جنوب إفريقيا لخوض المباراة.

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وقال المنيري عبر المركز الإعلامي للنادي: "أوجولا شعر بآلام في الركبة خلال تدريب الأمس وخضع لأشعة وتقرر بقائه في القاهرة من أجل إجراء تدريبات تأهيلية ليكون جاهزا لمواجهة الإياب".

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – يوسف نادر – أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – محمود مرعي – أسامة جلال – محمد الشيبي – طارق علاء – محمد حمدي – كريم حافظ – أحمد توفيق

خط الوسط: محمود عبد العاطي – مهند لاشين – بلاتي توريه – وليد الكرتي – أحمد عاطف – رمضان صبحي – مصطفى فتحي – عبد الرحمن مجدي – يوسف إبراهيم "أوباما"

خط الهجوم: فيستون ماييلي – مراون حمدي – دودو الجباس

وتقام مباراة الإياب على استاد الدفاع الجوي يوم 1 يونيو المقبل.

بيراميدز صديق إوجولا مصطفى المنيري
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