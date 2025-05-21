المنيري يكشف سبب غياب أوجولا عن قائمة بيراميدز لمواجهة صنداونز

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن سبب غياب صديق أوجولا لاعب الفريق عن مواجهة ماميلودي صنداونز.

صديق أوجولا النادي : بيراميدز بيراميدز

ويستعد بيراميدز لمواجهة صنداونز على ملعب الأخير في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وغاب أوجولا عن القائمة التي ستسافر إلى جنوب إفريقيا لخوض المباراة.

وقال المنيري عبر المركز الإعلامي للنادي: "أوجولا شعر بآلام في الركبة خلال تدريب الأمس وخضع لأشعة وتقرر بقائه في القاهرة من أجل إجراء تدريبات تأهيلية ليكون جاهزا لمواجهة الإياب".

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – يوسف نادر – أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – محمود مرعي – أسامة جلال – محمد الشيبي – طارق علاء – محمد حمدي – كريم حافظ – أحمد توفيق

خط الوسط: محمود عبد العاطي – مهند لاشين – بلاتي توريه – وليد الكرتي – أحمد عاطف – رمضان صبحي – مصطفى فتحي – عبد الرحمن مجدي – يوسف إبراهيم "أوباما"

خط الهجوم: فيستون ماييلي – مراون حمدي – دودو الجباس

وتقام مباراة الإياب على استاد الدفاع الجوي يوم 1 يونيو المقبل.