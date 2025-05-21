مواعيد مباريات الأربعاء 21 مايو - نهائي الدوري الأوروبي.. وكأس عاصمة مصر

رومانو: كونيا يوافق على الانضمام لمانشستر يونايتد

حارس بايرن يختار كأس العالم للأندية بدلا من بطولة أوروبا للشباب

جوارديولا: هذا يوم حزين لوداع دي بروين

المساهمة التهديفية الـ 11.. مرموش يسجل هدفا رائعا ضد بورنموث

ماجواير: نتائج مانشستر هذا الموسم مُحبطة.. وسنتحسن في المستقبل