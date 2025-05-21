مواعيد مباريات الأربعاء 21 مايو - نهائي الدوري الأوروبي.. وكأس عاصمة مصر
الأربعاء، 21 مايو 2025 - 10:29
كتب : FilGoal
يقام اليوم نهائي بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2024/2025.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 والقنوات الناقلة.
نهائي الدوري الأوروبي
توتنام × مانشستر يونايتد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري السعودي
النصر × الخليج.. 7:10 مساء - تطبيق شاهد.
الخلود × الفيحاء.. 7:25 مساء - تطبيق شاهد.
الوحدة × الهلال.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.
كأس عاصمة مصر
حرس الحدود × إنبي.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.
بتروجت × سيراميكا كليوباترا.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا
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