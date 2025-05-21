مواعيد مباريات الأربعاء 21 مايو - نهائي الدوري الأوروبي.. وكأس عاصمة مصر

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 10:29

كتب : FilGoal

هيونج مين سون ونصير مزراوي - توتنام ضد مانشستر يونايتد

يقام اليوم نهائي بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2024/2025.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 والقنوات الناقلة.

نهائي الدوري الأوروبي

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توتنام × مانشستر يونايتد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

النصر × الخليج.. 7:10 مساء - تطبيق شاهد.

الخلود × الفيحاء.. 7:25 مساء - تطبيق شاهد.

الوحدة × الهلال.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.

كأس عاصمة مصر

حرس الحدود × إنبي.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.

بتروجت × سيراميكا كليوباترا.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

الدوري الأوروبي كأس عاصمة مصر الدوري السعودي مواعيد مباريات الأربعاء
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