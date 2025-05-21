تقرير: الوداد يحدد موعد سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لمونديال الأندية

الأربعاء، 21 مايو 2025 - 00:37

كتب : FilGoal

الوداد المغربي

حددت إدارة نادي الوداد المغربي موعد سفر بعثة الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وكشف موقع جورنال سبور المغربي أن الوداد قرر السفر إلى أمريكا يوم 9 يونيو المقبل.

ويأتي ذلك قبل 9 أيام من مواجهة افتتاح الوداد في كأس العالم للأندية أمام مانشستر سيتي يوم 18 يونيو المقبل.

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وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

ويقع الوداد المغربي في المجموعة السابعة بجانب فرق مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الإماراتي.

ويستهل الوداد مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة مانشستر سيتي مساء يوم 18 يونيو المقبل.

وكان الوداد قد حسم تأهله إلى الكونفدرالية بعد حصد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المغربي.

واستقر نادي الوداد المغربي على خوض فريقه مباراتين وديتين بشهر مايو الجاري ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم للأندية ضد كل من بورتو وإشبيلية.

الوداد المغربي الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم للأندية
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