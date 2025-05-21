خبر في الجول - بسبب التمسك بـ 40 مليون جنيه.. تعطل مفاوضات الزمالك مع السعيد

تعطل مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد في الساعات الأخيرة بسبب تمسك اللاعب بطلباته المادية.

وعلم FilGoal.com أن عبد الله السعيد متمسك بالحصول على 40 مليون جنيه في الموسم.

ويرى نادي الزمالك أن المبلغ مبالغ فيه ويسعى للوصول لرقم أقل من ذلك.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة محاولات جديدة من جانب مسؤولي الزمالك للوصول لحل في المفاوضات مع السعيد.

ويسعى الزمالك لتجديد تعاقده مع عبد الله السعيد والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وكان اللاعب يريد عقدا لمدة موسمين، إلا أن الزمالك توصل لاتفاق معه على التجديد لمدة موسم واحد ثم العام الآخر يكون بالاتفاق بين الطرفين.

وشارك السعيد في 34 مباراة مع الزمالك خلال الموسم الجاري وسجل 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت المقرر لها يوم 24 مايو الجاري على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويختتم الزمالك مبارياته هذا الموسم يوم 5 يونيو بمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر.