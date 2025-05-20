صحيفة عكاظ: نيوم مهتم بضم إمام عاشور مقابل 5 ملايين دولار

يهتم نادي نيوم الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي في ضم إمام عاشور لاعب الأهلي.

وحسم نيوم تأهله إلى الدوري السعودي بعد تصدر دوري الدرجة الأولى.

وكشفت صحيفة عكاظ السعودية عن اهتمام نيوم بضم إمام عاشور من الأهلي مقابل 5 ملايين دولار.

وأشار التقرير إلى أن نيوم منفتح على إمكانية زيادة المبلغ المعروض على الأهلي من أجل إتمام الصفقة.

وأوضح التقرير أن العرض قدمته إحدى الشركات الرياضية التي تتولى تسويق اللاعبي، ويأتي ذلك في ظل تألق إمام عاشور مع الأهلي خلال الموسم الحالي.

ويتصدر عاشور قائمة هدافي الدوري المصري برصيد 12 هدفا بالتساوي مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي.

وتميل إدارة الأهلي إلى رفض العرض المقدم بالنظر لأهمية إمام عاشور مع الفريق.

وقد تتجه إدارة الأهلي لدراسة العرض في حال تجاوز القيمة المالية التوقعات بشكل كبير.

وخاض إمام عاشور 38 مباراة مع الأهلي هذا الموسم ونجح في تسجيل 18 هدفا وصنع 9 آخرين.