صحيفة عكاظ: نيوم مهتم بضم إمام عاشور مقابل 5 ملايين دولار

الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 23:59

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الأهلي - البنك

يهتم نادي نيوم الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي في ضم إمام عاشور لاعب الأهلي.

وحسم نيوم تأهله إلى الدوري السعودي بعد تصدر دوري الدرجة الأولى.

وكشفت صحيفة عكاظ السعودية عن اهتمام نيوم بضم إمام عاشور من الأهلي مقابل 5 ملايين دولار.

أخبار متعلقة:
غزل المحلة: الأهلي أبرز المهتمين بضم عمرو الجزار كأس العاصمة - البنك الأهلي يتأهل إلى نصف النهائي بالفوز على مودرن كرة يد - الأهلي إلى نصف نهائي كأس الكؤوس لمواجهة المنتدى المغربي كرة يد - سيدات الأهلي إلى نصف نهائي كأس الكؤوس بالفوز على فاب الكاميروني

وأشار التقرير إلى أن نيوم منفتح على إمكانية زيادة المبلغ المعروض على الأهلي من أجل إتمام الصفقة.

وأوضح التقرير أن العرض قدمته إحدى الشركات الرياضية التي تتولى تسويق اللاعبي، ويأتي ذلك في ظل تألق إمام عاشور مع الأهلي خلال الموسم الحالي.

ويتصدر عاشور قائمة هدافي الدوري المصري برصيد 12 هدفا بالتساوي مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي.

وتميل إدارة الأهلي إلى رفض العرض المقدم بالنظر لأهمية إمام عاشور مع الفريق.

وقد تتجه إدارة الأهلي لدراسة العرض في حال تجاوز القيمة المالية التوقعات بشكل كبير.

وخاض إمام عاشور 38 مباراة مع الأهلي هذا الموسم ونجح في تسجيل 18 هدفا وصنع 9 آخرين.

الأهلي نيوم إمام عاشور الدوري السعودي
نرشح لكم
غزل المحلة: الأهلي أبرز المهتمين بضم عمرو الجزار تقرير مغربي: بدر بانون أول صفقات الرجاء في الموسم الجديد تقرير إنجليزي: فريمبونج اجتاز الفحص الطبي تمهيدا للانتقال إلى ليفربول الشرط الجزائي على عامين.. مانشستر يونايتد يقترب من ضم كونيا ديلي ميل: مانشستر سيتي انسحب من سباق التعاقد مع فيرتز تقارير إسبانية: ريال مدريد يتفق على بنود عقد كاريراس.. وقيمة شرطه الجزائي تقرير: ليفربول في مفاوضات متقدمة مع كيركيز رومانو: مانشستر يونايتد يقترب من ضم كونيا
أخر الأخبار
كرة يد - تحديد مواعيد نصف نهائي كأس الكؤوس للرجال والسيدات 17 دقيقة | كرة يد
تقرير: الوداد يحدد موعد سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لمونديال الأندية 29 دقيقة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - بسبب التمسك بـ 40 مليون جنيه.. تعطل مفاوضات الزمالك مع السعيد 50 دقيقة | الدوري المصري
رائعة مرموش وعودة رودري.. مانشستر سيتي يفوز على بورنموث بثلاثية ويرتقي للمركز الثالث 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صحيفة عكاظ: نيوم مهتم بضم إمام عاشور مقابل 5 ملايين دولار ساعة | ميركاتو
قائمة بيراميدز – عودة رمضان صبحي في رحلة جنوب إفريقيا أمام صنداونز ساعة | الكرة المصرية
غزل المحلة: الأهلي أبرز المهتمين بضم عمرو الجزار ساعة | الدوري المصري
عمرو أدهم: حريصون على تسوية مستحقات جوميز بشكل ودي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 2 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة 3 كما كشف في الجول - ريفيرو: غادرت رفقة المعد البدني فقط.. ورحلت مبكرا بسبب فرصة رائعة 4 الأهلي يكشف لـ في الجول خطوته القادمة بعد قرار التظلمات في أزمة القمة