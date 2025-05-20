قائمة بيراميدز – عودة رمضان صبحي في رحلة جنوب إفريقيا أمام صنداونز

عاد رمضان صبحي لاعب بيراميدز لقائمة فريقه في مواجهة ماميلودي صنداونز.

ويسافر بيراميدز إلى جنوب إفريقيا غدا الأربعاء، من أجل مواجهة صنداونز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة صنداونز وبيراميدز يوم السبت المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وضم كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز كل لاعبي فريقه لقائمة المباراة.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – يوسف نادر – أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – محمود مرعي – أسامة جلال – محمد الشيبي – طارق علاء – محمد حمدي – كريم حافظ – أحمد توفيق

خط الوسط: محمود عبد العاطي – مهند لاشين – بلاتي توريه – وليد الكرتي – أحمد عاطف – رمضان صبحي – مصطفى فتحي – عبد الرحمن مجدي – يوسف إبراهيم "أوباما"

خط الهجوم: فيستون ماييلي – مراون حمدي – دودو الجباس

وتقام مباراة العودة بين الفريقين في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم 1 يونيو.