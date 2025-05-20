غزل المحلة: الأهلي أبرز المهتمين بضم عمرو الجزار
الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 23:39
كتب : FilGoal
كشف وليد خليل رئيس شركة نادي غزل المحلة عن تلقيه عمرو الجزار مدافع الفريق عدة عروض أبرزها من الأهلي.
عمرو الجزار
النادي : غزل المحلة
ويمتد عقد عمرو الجزار مع غزل المحلة حتى صيف 2027.
وقال وليد خليل عبر القناة الأولى: عمرو الجزار لديه عدة عروض وأبرزها من الأهلي".
وأضاف "تلقينا عروضا أيضا لضم محمد أشرف ومحمد علي بن حمودة، لكننا لم نحسم أي شئ حتى الآن".
عمرو الجزار كان قد انضم إلى نادي غزل المحلة في الصيف قبل الماضي قادما من نادي العبور.
فيما انضم محمد أشرف إلى غزل المحلة قادما من لافيينا.
وانتقل محمد علي بن حمودة إلى غزل المحلة قادما من الترجي.
غزل المحلة يحتل المركز قبل الأخير بترتيب الدوري برصيد 21 نقطة.
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