سويلم: ندعم بيراميدز لكنه يُصدر مشهدا أننا ضده.. وهذا موقف عامر حسين من العودة

شدد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة على أن الرابطة تقف خلف جميع الأندية ومنها بيراميدز الذي يستعد لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكذلك الأندية الشعبية.

وقال سويلم عبر قناة إم بي سي مصر 2: "إلغاء الهبوط يجعل شكل الدوري المصري غير جيد، وهذا لا يحدث في أي دولة في العالم إلا مصر".

وأضاف "أنا مع الأندية الشعبية وأي نادي شعبي يهبط لا يعود للدوري الممتاز، ولكن إذا تم إلغاء الهبوط في حالة هبوط أي نادي شعبي فلن يكون هناك دوري مصري".

وواصل "ندعم بيراميدز في نهائي دوري أبطال إفريقيا لأنه يمثل مصر ونتمنى له التوفيق والفوز بالبطولة".

وأكمل "بيراميدز يصدر مشهدا دائما أن هناك عداء مع لهم من رابطة الأندية واتحاد الكرة والحكام وهذا غير حقيقي".

وشرح "في ترتيب المباريات إدارة المسابقات تعتمد على تقنية لتحديد المواعيد دون تدخل بشري ولذلك لن يتم تأجيل مباراة سيراميكا وبيراميدز لأن لم يحدث أي تأجيلات طوال المسابقة".

وأوضح "إذا كان هناك تدخلات بشرية في مواعيد الدوري لما تم تحديد مباراة القمة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية".

وفسر "تم سؤالي إذا لم يلعب بيراميدز مباراة سيراميكا فأجبت أن اللائحة ستطبق عليه وهي اعتباره خاسرا وخصم 3 نقاط إضافية من رصيده والسؤال المنطقي بعدها سيكون لماذا لم يحدث ذلك مع الأهلي؟".

وتابع "نواجه اتهامات بالفساد وعندما يتم اتهامنا بذلك يجب أن يكون هناك مبررات للاتهام، وليس معنى ذلك أنني ضد بيراميدز ولكن هناك حالة تربص دائمة بنا".

وأتم تصريحاته "عامر حسين أفضل من تولى إدارة المسابقات والتاريخ يقولك ذلك، لكنه ليس لديه رغبة في العودة لهذا المنصب مرة أخرى وبعيد تماما عن تفكيره".