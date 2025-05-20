كأس العاصمة - الإسماعيلي يفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح ويخطف بطاقة نصف النهائي
الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 22:37
كتب : FilGoal
حجز الإسماعيلي مقعدا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد الفوز على طلائع الجيش في ربع النهائي.
وانتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بدون أهداف، في تكرار لمباراة الذهاب.
وحسم الإسماعيلي بطاقة التأهل بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح 5-4.
الإسماعيلي حجز مقعدا في نصف نهائي كأس العاصمة لينتظر الفائز من مواجهة إنبي ضد حرس الحدود بربع النهائي.
وكان إنبي قد حسم مواجهة الذهاب بالفوز على إنبي بهدفين دون رد.
يذكر أن البنك الأهلي حجز هو الأخر مقعده في نصف النهائي بعد الفوز على مودرن سبورت 3-0 بمجموع المباراتين.
وينتظر البنك الأهلي الفائز من مواجهة سيراميكا كليوباترا وبتروجت.
وكان سيراميكا كليوباترا قد حسم مواجهة الذهاب بنتيجة 4-1.
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