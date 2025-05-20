كأس العاصمة - البنك الأهلي يتأهل إلى نصف النهائي بالفوز على مودرن

تأهل البنك الأهلي إلى نصف نهائي كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) وذلك بعد تخطي مودرن سبورت في دور الثمانية.

وفاز البنك على مودرن بهدف دون رد في إياب ربع النهائي، وذلك بعدما فاز عليه في الذهاب بثنائية دون رد.

ليكون مجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-0 للبنك الأهلي.

سجل هدف فوز البنك الأهلي أسامة فيصل في الدقيقة 18 بمتابعة لعرضية من داخل منطقة الجزاء.

وبذلك يتأهل البنك لمواجهة الفائز من مباراة سيراميكا كليوباترا وبتروجت.

وانتهى لقاء الذهاب بين سيراميكا وبتروجت بفوز كليوباترا برباعية مقابل هدف.