غياب أسامة فيصل أمام المصري ضمن عقوبات رابطة الأندية للجولة السابعة

الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 21:55

كتب : FilGoal

أسامة فيصل - الزمالك - البنك الأهلي

أعلنت رابطة الأندية عقوبات الجولة السابعة من المرحلة النهائية للدوري.

وشهدت العقوبات تأكد غياب أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي أمام المصري في الجولة الثامنة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وكان أسامة فيصل قد تحصل على بطاقة صفراء خلال مواجهة فريقه للأهلي.

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وخسر البنك الأهلي أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وجاءت العقوبات كالآتي:

مباراة الأهلي والبنك الأهلي:

إيقاف أسامة فيصل لاعب فريق البنك الاهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمود صابر لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا:

إيقاف خالد صبحي لاعب المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أتيد جيكو سامادو لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف فخري لاكاي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

مباراة فاركو وحرس الحدود:

توقيع غرامة مالية على نادي حرس الحدود قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب تكرار تأخر نزول الفريق لأرض الملعب قبل بداية المباراة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

مباراة طلائع الجيش وإنبي:

إيقاف محمد سمير لاعب فريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف رضا سيد لاعب فريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على نادي إنبي قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب تكرار تأخر نزول الفريق لأرض الملعب قبل بداية المباراة .

مباراة سموحة والاتحاد:

إيقاف محمد سعيد لاعب فريق سموحة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد سالم لاعب فريق سموحة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة غزل المحلة و الجونة:

إيقاف محمد أشرف لاعب غزل المحلة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف موري توريه لاعب فريق غزل المحلة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

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