القباني: معسكر الإسماعيلية كان مفيدا.. ولن نتعجل عودة أي لاعب

الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 21:45

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

عدد وائل القباني مدير الكرة بنادي الزمالك مكاسب معسكر فريقه الذي أقيم بالإسماعيلية.

واختتم فريق الزمالك معسكره مساء اليوم الثلاثاء بالإسماعيلية، في إطار الاستعداد لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال وائل القباني عبر المركز الإعلامي لناديه: "معسكر الإسماعيلية كان مفيدا للفريق، والجهاز الفني طبق جوانب خططية للمباريات المقبلة، وركز كذلك على العوامل النفسية".

أخبار متعلقة:
الزمالك يرفض تظلم زيزو ويؤيد العقوبات المُوقعة عليه تحضيرا لـ بتروجت.. الزمالك يختتم معسكره بالإسماعيلية الزمالك يبدأ تطوير ملاعب الناشئين خبر في الجول – جلسة بين الزمالك والسعيد لحسم التفاصيل المالية لتجديد عقده

وأضاف "نعمل على تجهيز المصابين بأفضل صورة، ولا يوجد استعجال في عودة أي لاعب للتدريبات إلا بعد التأكد من شفائه بنسبة 100%".

وقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً الأربعاء بعد ختام معسكر الفريق بالإسماعيلية مساء اليوم الثلاثاء.

ويستأنف فريق الزمالك تدريبه يوم الخميس المقبل على ملعب النادي، في إطار الاستعدادا للقاء بتروجت المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري وفقد الأمل حسابيا في التأهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل.

ويأتي بتروجت في المركز الثامن برصيد 26 نقطة

الزمالك بتروجت وائل القباني
نرشح لكم
عمرو أدهم: حريصون على تسوية مستحقات جوميز بشكل ودي سويلم: ندعم بيراميدز لكنه يُصدر مشهدا أننا ضده.. وهذا موقف عامر حسين من العودة كأس العاصمة - الإسماعيلي يفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح ويخطف بطاقة نصف النهائي خبر في الجول - جوميز يشكو الزمالك في فيفا للحصول على مستحقاته المتأخرة كأس العاصمة - البنك الأهلي يتأهل إلى نصف النهائي بالفوز على مودرن غياب أسامة فيصل أمام المصري ضمن عقوبات رابطة الأندية للجولة السابعة الزمالك يرفض تظلم زيزو ويؤيد العقوبات المُوقعة عليه انتهت في كأس العاصمة-الإسماعيلي (0) (5)-(4)(0) طلائع الجيش.. الدراويش إلى نصف النهائي
أخر الأخبار
عمرو أدهم: حريصون على تسوية مستحقات جوميز بشكل ودي 10 دقيقة | الدوري المصري
سويلم: ندعم بيراميدز لكنه يُصدر مشهدا أننا ضده.. وهذا موقف عامر حسين من العودة 22 دقيقة | الدوري المصري
المساهمة التهديفية الـ 11.. مرموش يسجل هدفا رائعا ضد بورنموث 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العاصمة - الإسماعيلي يفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح ويخطف بطاقة نصف النهائي 41 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - جوميز يشكو الزمالك في فيفا للحصول على مستحقاته المتأخرة ساعة | الدوري المصري
كأس العاصمة - البنك الأهلي يتأهل إلى نصف النهائي بالفوز على مودرن ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(0) بورنموث.. إنقاذ رائع ساعة | الدوري الإنجليزي
غياب أسامة فيصل أمام المصري ضمن عقوبات رابطة الأندية للجولة السابعة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 2 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة 3 كما كشف في الجول - ريفيرو: غادرت رفقة المعد البدني فقط.. ورحلت مبكرا بسبب فرصة رائعة 4 الأهلي يكشف لـ في الجول خطوته القادمة بعد قرار التظلمات في أزمة القمة