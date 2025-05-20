القباني: معسكر الإسماعيلية كان مفيدا.. ولن نتعجل عودة أي لاعب

عدد وائل القباني مدير الكرة بنادي الزمالك مكاسب معسكر فريقه الذي أقيم بالإسماعيلية.

واختتم فريق الزمالك معسكره مساء اليوم الثلاثاء بالإسماعيلية، في إطار الاستعداد لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال وائل القباني عبر المركز الإعلامي لناديه: "معسكر الإسماعيلية كان مفيدا للفريق، والجهاز الفني طبق جوانب خططية للمباريات المقبلة، وركز كذلك على العوامل النفسية".

وأضاف "نعمل على تجهيز المصابين بأفضل صورة، ولا يوجد استعجال في عودة أي لاعب للتدريبات إلا بعد التأكد من شفائه بنسبة 100%".

وقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً الأربعاء بعد ختام معسكر الفريق بالإسماعيلية مساء اليوم الثلاثاء.

ويستأنف فريق الزمالك تدريبه يوم الخميس المقبل على ملعب النادي، في إطار الاستعدادا للقاء بتروجت المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري وفقد الأمل حسابيا في التأهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل.

ويأتي بتروجت في المركز الثامن برصيد 26 نقطة