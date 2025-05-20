كرة يد - الأهلي إلى نصف نهائي كأس الكؤوس لمواجهة المنتدى المغربي

الثلاثاء، 20 مايو 2025 - 21:40

كتب : محمد سمير

علي زين - الأهلي كرة يد

حسم فريق الأهلي لكرة اليد تأهله إلى نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية بعد التغلب على جي إس كيه الكونغولي.

وتغلب الأهلي على الفريق الكونغولي بنتيجة 45-21 ضمن منافسات ربع النهائي.

ويصعد الأهلي لمواجهة فريق المنتدى المغربي بعد غدا الخميس.

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وحصد عمر خالد "كاستيلو" جائزة رجل المباراة بعد أدائه أمام الفريق المغربي.

وتحصل جميع فرق البطولة على راحة غدا الأربعاء.

ويقام نصف النهائي الآخر بين فريقي الزمالك والترجي التونسي.

وكان المنتدى قد تغلب على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 33-28 في ربع النهائي تحت أنظار رضا سليم لاعب فريق الأهلي لكرة القدم.

وحصد الأهلي لقب بطولة كأس الكؤوس 4 مرات من قبل.

وكانت آخر مرة توج فيها الأهلي باللقب عام 2021 بالمغرب.

بينما المنتدى المغربي يصل نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

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